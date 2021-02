Doch dieses Mal ist etwas anders. Denn einen Schuldenberg dieser Höhe – knapp 40 Millionen Euro bis zum Jahr 2024, wenn alles weiterläuft, wie bisher angedacht, – hatte der Erste Beigeordnete und Stadtkämmerer, Peter Müller, dem Rat bislang noch nie angekündigt. Die deutliche Aussage der Stadtverwaltung und Aufgabensetzung an den Gemeinderat lautete am Montagabend daher: Bei allen großen Investitionen, die demnächst anstehen, wird der Rat genau abwägen müssen, welche Prioritäten er setzen will und wo sich ein Vorhaben noch mal um ein oder mehrere Jahre schieben lässt. „Bei dieser Zahl müssen wir nicht diskutieren, die macht uns kaputt“, so Peter Müller. Das bestätigte der Bürgermeister Wolfgang Faißt: „Wir müssen lernen, Chancen von Sackgassen zu unterscheiden, Risiken genau einschätzen und unsere Standards prüfen.“