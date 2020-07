Renninger Verwaltung zieht um Die Volksbank wird das neue Rathaus

Renningen - Die Stadt bekommt ein neues Rathaus. Das heißt: Im Grunde ist es nicht ganz neu. Denn das Gebäude, in das große Teile der Verwaltung einziehen werden, gibt es bereits seit Mitte der Neunziger. Es handelt sich um den bisherigen Volksbankstandort an der Bahnhofstraße. Bereits 2019 hatte die Volksbank Leonberg-Strohgäu angekündigt, das Areal verkaufen zu wollen, seither hat die Stadt die Möglichkeiten einer Nutzung untersucht. Jetzt hat der Gemeinderat seine Zustimmung erteilt und einen Grundsatzbeschluss gefasst, dass Renningen das Volksbankareal an der Bahnhofstraße erwerben soll. Die Stadt kann nun die Verhandlungen fortführen.