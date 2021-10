Schnallenäcker III in Renningen Wer ein Grundstück kauft, muss auch bauen

Renningen besitzt nur einen Teil der Grundstücke

Der Stadt Renningen gehört bekanntlich nur ein begrenzter Teil an Grundstücken in Schnallenäcker III und kann, was Verkaufskriterien und die Vorgabe von Mindeststandards angeht, nur für diese Grundstücke entscheiden. Für alle anderen Grundstücke sind ausschließlich die Gebäudehöhen festgelegt, über Preise und spätere Mieten entscheiden die jeweiligen Eigentümer.