Rettungshubschrauber in Leonberg Überrascht von rascher Entscheidung

Der Landrat hat kein Verständnis für diese Entscheidung

Doch Matthias Schultheiß freut sich, dass auf politischer Ebene noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. So meldet sich beispielsweise Landrat Roland Bernhard aus seinem Pfingsturlaub zu Wort: „Ich bedaure diese Entscheidung und habe kein Verständnis dafür, dass unsere guten Argumente offenbar kein Gehör fanden.“ Insbesondere, weil es ganz aktuell ein neues Projekt gäbe in Bezug auf die Rettungsleitstelle und die Weitergabe notwendiger Informationen. „Seit Anfang April dieses Jahres läuft ein Projekt, bei dem es möglich wird, direkt aus den Leitstellen detaillierte Informationen in den Hubschrauber zu senden. So können Hilfsfristen verkürzt und Einsatzradien vergrößert werden.“ Entsprechend habe er sich auch bereits mit dem Oberbürgermeister der Stadt Leonberg, Martin Georg Cohn (SPD), darauf verständigt, dass man jetzt nicht aufgeben werde. „Christoph 41 ist ein zentrales Glied in der Kette der Notfallrettung und wird auch für das künftige Flugfeldklinikum eine Stütze sein.“ Für den Leonberger OB ist der aktuelle Standort „eine tragende Säule in der medizinischen Notfallversorgung für Leonberg und die gesamte Region“. Mit im Boot der Standort-Unterstützer ist Hans Dieter Scheerer, der FDP- Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Leonberg/Herrenberg/Weil der Stadt, der das Thema auf eine höhere politische Ebene bringen möchte.