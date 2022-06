Rettungshubschrauber Christoph 41 Petitionsausschuss stimmt gegen Leonberg

„Entscheidung ist schwer nachvollziehbar“

Auch Hans Dieter Scheerer (FDP), Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Leonberg/Herrenberg/Weil der Stadt, bedauert das Votum des Petitionsausschusses. „Das ist schwer nachvollziehbar“, sagt er. Scheerer hat sich in der Vergangenheit mehrfach für einen Verbleib von Christoph 41 in Leonberg ausgesprochen. Ebenso wie sein Fraktionskollege Erik Schweickert aus Pforzheim. Vor allem eine Mehrheit aus Abgeordneten der Grünen und der CDU hätten gegen den Verbleib von Christoph 41 gestimmt.

„Dieses Gutachten berücksichtigt viele wichtige Faktoren nicht ausreichend, wie das Verhältnis von Notfall- zu Verlegungsflügen, die Verkehrslage in der Region Stuttgart sowie die Wetterunterschiede zwischen den beiden fraglichen Regionen“, sagt der FDP-Politiker. „Außerdem wurden die direkt betroffenen Akteure vor Ort, wie das Ärzteteam und die Crew von Christoph 41, gar nicht oder nur sehr spät, nachdem die Verlegung schon lange im Raum stand, hinzugezogen. Es kann nicht ohne Grund sein, dass engagierte und sachkundige Persönlichkeiten aus dem Rettungswesen, des Technischen Hilfswerks und der Feuerwehr in Leonberg dem Gutachten zur Verlegung so vehement widersprechen“, erklärt Scheerer.

„Verwaltungstechnische und juristische Aspekte, wie die Dauer bei der Suche eines neuen Standortes sowie Genehmigungs- und Planungsverfahren wurden ebenfalls außen vor gelassen“, kritisiert Scheerer.

Ein Rechtsmittel ist nun ausgeschöpft

Die Errichtung eines neuen Standortes würde überdies mehr als 25 Millionen Euro kosten. Eine Überarbeitung des Gutachtens und eine zweite Meinung seien daher laut dem Verkehrspolitiker der FDP-Fraktion im Landtag notwendig. Der Jurist Scheerer gibt sich kämpferisch: „Mit dieser politischen Entscheidung ist nun ein Rechtsmittel ausgeschöpft, doch wir werden nicht aufgeben und die Sache politisch auf eine andere Ebene hochziehen.“ Mit seinem FDP-Kollegen aus dem Enzkreis will er den nächsten Schritt gehen und einen Antrag im Landtag stellen. „Damit wollen wir den politischen Druck aufrecht erhalten.“

Martin Georg Cohn will ebenfalls nicht untätig bleiben. Auch der Hubschrauber-Standort Friedrichshafen kämpft ums Überleben und in der Stadt am Bodensee wurde eine Petition gestartet. Hier hat der Petitionsausschuss noch keine Entscheidung gefällt. Sollte das Ergebnis auch für Friedrichshafen negativ ausfallen, will Cohn den Schulterschluss mit seinem Amtskollegen aus Friedrichshafen, Andreas Brand, suchen, um Wege zu finden, die Sicherung an beiden Standorten doch noch zu realisieren.