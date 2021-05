Renningen Anna Walther hinterlässt eine Lücke in der Stadt

Für Anna Walther heißt das also erst einmal: abwarten. In der Zwischenzeit will sie Gespräche führen, wann sie ihre jetzige Stelle verlassen kann. Derzeit arbeitet sie im Sindelfinger Rathaus als Referentin im Stab des Oberbürgermeisters. Und sie möchte weiter in die Ausschusssitzungen in Schönaich gehen, um die Themen der Gemeinde weiter zu begleiten.

Sie wird auf Vieles verzichten müssen

Noch völlig offen ist die Frage, ob Anna Walther mit ihrer Familie – sie ist verheiratet und hat zwei Söhne im Alter von acht und zehn Jahren – nach ihrem Amtsantritt nach Schönaich ziehen wird. „Ich muss erst sehen, was für die Gemeinde, für meine Familie und mich am besten ist“, erzählt sie. Das herauszufinden, werde sicher noch etwas dauern.

Doch egal, ob sie Renningen verlässt oder nicht: Eine Lücke wird sie in der Rankbachstadt in jedem Fall hinterlassen. Denn die 36-Jährige ist seit mehreren Jahren politisch und ehrenamtlich aktiv. Früher war sie im Vorstand des Gesamtelternbeirats für Kitas, seit ihre Kinder in der Grundschule sind, ist sie im Elternbeirat der Malmsheimer Friedrich-Silcher-Schule im Vorstand.

Außerdem ist sie Sprecherin der Initiative zur Schaffung eines Lehrschwimmbeckens in Renningen, stellvertretende Vorsitzende des SPD-Ortsverbands und im Arbeitskreis Klimaschutz in der Renninger Agenda aktiv. Auf viele Aktivitäten, das weiß sie heute schon, wird sie als Bürgermeisterin von Schönaich verzichten müssen. Zumindest für Vorstandsämter wird sie künftig nicht mehr zur Verfügung stehen. „Ich halte nichts davon, Ämter zu horten, ohne sie leben zu können, das ist nicht meine Einstellung zum Ehrenamt“, sagt Walther.

Walther zieht sich aus dem Ehrenamt zurück

Konkret heißt das: Zur Vorstandswahl im Elternbeirat im Herbst wird sie nicht mehr antreten, „bis dahin werde ich natürlich weiter mein Bestes geben“, betont sie. Ihr Engagement im Arbeitskreis Klimaschutz muss sie ruhen lassen. „Aber das Thema liegt mir sehr am Herzen, weshalb ich es in Schönaich auf jeden Fall weiterverfolgen werde.“ Vor allem parteipolitisch werde sie sich außerdem zurücknehmen, da sie als Bürgermeisterin ihre Neutralität wahren und für alle Bürger dasein möchte.

Ehrenamtlich aktiv möchte sie in ihrer Heimatstadt trotzdem bleiben, auch wenn sie noch nicht sagen könne, wie viel Zeit dazu im neuen Amt bleibt. Gerade in puncto Lehrschwimmbecken soll es weitergehen. In der Initiative, die sie selbst mitbegründet hat und die sich für ein Lehr- und Therapieschwimmbad in Renningen einsetzt, werde sie sich nun mehr in den Hintergrund zurückziehen. Dort war sie eine der Sprecherinnen. „Das Thema möchte ich aber weiter begleiten, da das ein Herzensprojekt für mich ist.“