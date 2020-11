Lokale Agenda Renningen Für sie fängt Klimaschutz zu Hause an

Die Entwicklung des Konzepts liegt in der Hand der Stadtverwaltung und des Gemeinderats, der über die Inhalte beschließen muss. Der Arbeitskreis möchte sich hier gerne unterstützend einbringen. „Uns ist es wichtig, dass dieses Klimaschutzkonzept eines ist, das seinen Namen verdient“, sagt Lang. Es dürfe nicht passieren, dass das Ergebnis der Debatte ein paar schwammige Formulierungen werden, die man so oder so auslegen könne. „Wir müssen darin echte Ziele formulieren und darauf hinarbeiten, dass diese Ziele erreicht werden.“ Das Konzept müsse so angelegt sein, dass sich am Ende klare Ergebnisse ableiten lassen.