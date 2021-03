Bürgermeisterwahl in Schönaich Anna Walther aus Renningen kandidiert

Renningen - 2019 hatte sie auf dem Ticket der SPD für den Renninger Gemeinderat kandidiert. Nun will Anna Walther an die Spitze – sie möchte Rathauschefin in Schönaich werden. Und damit Nachfolgerin von Daniel Schmaburek, der Anfang Januar nach nur gut drei Jahren im Amt seinen Rücktritt verkündet hatte. Der Grund sei das Zerwürfnis zwischen ihm, der Verwaltung und dem Gemeinderat, erklärte er.