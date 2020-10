Renningen Das Lehrschwimmbecken taucht wieder auf

Renningen - Immer weniger Kinder in Deutschland können richtig schwimmen. Gerade einmal 40 Prozent aller Zehnjährigen erlangen mittlerweile das Schwimmabzeichen in Bronze, wie die DLRG ermittelt hat. Nicht verwunderlich also, dass trotz mehrmaliger Absagen aus dem Gemeinderat der Ruf nach einem Lehrschwimmbecken in Renningen nicht verebbt. Inzwischen hat sich eine sechsköpfige Arbeitsgruppe gebildet, die sich dem Thema Lehr- und Therapieschwimmbad widmet und offen mit allen Bürgern diskutieren möchte. Dazu laden die Initiatoren zu einer Infoveranstaltung am Montag, 12. Oktober, um 18.30 Uhr ins Bürgerhaus Renningen ein.