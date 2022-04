Realschule Renningen Sanierung wird umfangreicher und teurer

Die nächste böse Überraschung hat sich in Sachen Realschule Renningen offenbart. Diese wird in Zukunft ohnehin schon einen großen Batzen Geld verschlingen. Denn das Gebäude muss nicht nur erweitert und saniert werden, es wurde auch Asbest in den Wänden gefunden, was die Sanierung noch aufwendiger und teurer macht. Die letzte Schätzung lag bei 12,7 Millionen Euro. Nach einer Überprüfung des Gebäudes hat sich nun herausgestellt, dass schwere Schäden am Betontragwerk vorliegen, die vor der großen Sanierung dringend behoben werden müssen.