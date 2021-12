Höhere Steuern, weniger Investitionen Renningen wendet Schuldenberg ab

Steuern rauf, Ausgaben runter

Die Stadt und der Gemeinderat haben daher selbst intensiv den Rotstift angesetzt. Am einschneidendsten für die Bürger dürften die bereits beschlossenen Steuererhöhungen sein: Zum 1. Januar 2022 werden die Grundsteuern A (für landwirtschaftliche Flächen) und B (für bewohnbare Flächen und Gebäude) sowie die Gewerbesteuer und die Hundesteuer erhöht. Gleichzeitig werden Sachkosten, also auch in Schulen und Kindergärten, gekürzt. Auch am Personal soll gespart und frei werdende Stellen nicht automatisch neu besetzt werden.