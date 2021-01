Sporthalle Renningen Aus zehn werden 13 Millionen Euro

Renningen erwartet ein hoher Schuldenberg

Marcus Schautt (Freie Wähler) erinnerte daran, dass die Stadt laut Kämmerei in Zukunft Schulden in achtstelliger Höhe erwarten, die Sporthalle bedeutet selbst nach der Fertigstellung mehr als 500 000 Euro pro Jahr an Zusatzkosten. Zudem haben sich die Bedingungen seit der Zustimmung zu der Halle stark verändert, Bauprojekte wie etwa die Sanierung der Realschule werden deutlich teurer als erwartet. „Uns fehlt die Perspektive, wie wir in Zukunft aus der finanziellen Misere herauskommen“, beklagte Schautt.