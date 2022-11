Projekt in Korntal-Münchingen Neubaugebiet in Münchingen in der Warteschleife

Womit die Stadtverwaltung durchaus leben kann. Sie wollte sich in jener Sitzung des Gemeinderats grünes Licht dafür holen, dass der überarbeitete städtebauliche Entwurf „im Falle einer Fortführung des Bebauungsplanverfahrens“ die Basis für den Bebauungsplanentwurf „Pflugfelder Weg“ bildet. Und zeitgleich galt es obendrein, den Antrag der Grünen zu diskutieren: Sie wollen den Pflugfelder Weg als Naturraum erhalten und fordern deshalb die „Verschiebung der Bebauung des Gebiets bis auf Weiteres und den Stopp aller Planungsaktivitäten“. Die Planungen seien in einer Zeit gemacht worden, in der die Klimakrise und die Gefährdung der Biodiversität nicht in ihrer ganzen Bedrohlichkeit im Bewusstsein gewesen sei, heißt es unter anderem in der Begründung der Fraktion für ihren Vorstoß.