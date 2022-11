Mieten in und um Leonberg Noch teurer als Stuttgart?

Ein neues Wohngebiet für Leonberg

„Beim Mietspiegel bewegt sich Leonberg etwa auf einem Niveau mit Böblingen und anderen Städten in zentraler Lage“, sagt Sebastian Küster. Um dem Druck auf dem Wohnungsmarkt zu begegnen, treibe die Stadt den Bau neuer Wohnungen stark voran. „So entsteht etwa auf dem Gebiet ,Hinter den Gärten‘ in Warmbronn und auf der Fläche am Unteren Schützenrain ein großes Neubaugebiet.“ Insgesamt sieht das Konzept der Firma Weisenburger für den Unteren Schützenrain 48 Wohneinheiten vor. Davon werden 15 als bezahlbarer Wohnraum und elf Prozent als preisgedämpftes Wohneigentum realisiert. Das Projekt wurde erst vor wenigen Wochen in den Ausschüssen und im Gemeinderat vorgestellt.

Verfügt eine Kommune nicht über einen eigenen Mietspiegel, kann das unterschiedliche Gründe haben, zum Beispiel, wenn die Zahl an Neuvermietungen nicht groß genug ist, um ausreichend Daten für einen aussagekräftigen Mietspiegel zu erhalten. In diesen Fällen orientieren sich die betreffenden Kommunen meist an nahe gelegenen Städten. Rutesheim und Renningen beispielsweise verweisen auf den Mietspiegel von Leonberg. Fremde Mietspiegel sollen allerdings nur der Orientierung dienen und sind nicht bindend.

In Renningen galt zeitweise auch eine Mietpreisbremse

„Wir haben zurzeit schlicht nicht die Personalkapazitäten dafür, und es ist auch keine gesetzliche Pflichtaufgabe“, sagt Peter Müller, Erster Beigeordneter von Renningen. Die Stadt bildet mit dem großen Bosch-Forschungscampus sowie drei Bahnhöfen und der direkten Anbindung an die B 295 und B 464 einen überaus gefragten Wohnort.

Zeitweise galt daher sogar eine Mietpreisbremse, von 2015 bis 2020. „Aber nur, weil seinerzeit das Neubaugebiet Schnallenäcker III mit mehr als 13 Hektar Bruttofläche und mehr als 400 Wohneinheiten unberücksichtigt blieb“, so Müller. Das neue Wohngebiet an der Nelkenstraße wird derzeit erschlossen, Schnallenäcker IV soll später auch noch realisiert werden. Einen eigenen Mietspiegel gab es allerdings auch vor 2020 nicht. „Wir hatten uns schon damals am Leonberger Mietspiegel orientiert.“