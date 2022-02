Wohnen in Korntal-Münchingen Baugebiet mit Beigeschmack

Bürger sprechen von „städtischen Bruchbuden“

Unterstützung kommt von Bürgern. Die Agendagruppe „Lebenswertes Münchingen“ hatte zuvor in einem Schreiben an den Gemeinderat und die Verwaltung gefordert, die Innenentwicklung von Münchingen „mit hoher Priorität“ voranzubringen. Die Sprecherin Ursula Schill sagt, man wolle, dass klare und definierte Pläne für den Ortskern vorliegen – was mit den städtischen ‚Bruchbuden’ geschehe und wann –, bevor außen entwickelt werde. Objekte im Besitz der Stadt, etwa um den Spitalhof, in der Gais- und Krezengasse oder in der Stuttgarter Straße, würden verlottern und dem Ort ein jämmerliches Aussehen geben. „Wann will die Verwaltung diesen Zustand ändern und durch gezielte innovative Vorgaben, vergleichbar dem regionalen Gewerbeschwerpunkt, potenzielle Investoren in den Ortskern locken, die den so dringend benötigten bezahlbaren Wohnraum erstellen könnten?“, fragt Ursula Schill.

Den Antrag der Grünen lehnten die Räte zwar mit knapper Mehrheit ab, die Aussicht auf eine „unnütze Vertagung“ löste beim Bürgermeister aber Unmut aus. Und nicht nur die. Es sei nicht in Ordnung, Innen- und Außenentwicklung gegeneinander auszuspielen, sagte Joachim Wolf (parteilos). „Wir müssen vor dem Hintergrund des enormen Wohndrucks beides machen.“ Werde das Angebot nicht erhöht, würden sich die Preise nicht beruhigen.

Es soll ein „innovatives und nachhaltiges Quartier“ werden

Laut dem Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung brachte die Verwaltung in den vergangenen vier Jahren zehn Bebauungspläne zum Abschluss, davon acht pro Innenentwicklung. „Der Schwerpunkt unserer Arbeit war zweifellos die Innenentwicklung“, betonte Stefan Wolf. Im Pflugfelder Weg solle ein „innovatives und nachhaltiges Quartier“ entstehen. Während das Büro den Entwurf optimiert, solle der Erschließungsträger arbeiten, zumal er beauftragt sei und bezahlt werden müsse. Komme er schneller als gedacht voran, könne der Gemeinderat die nächsten Schritte verlangsamen.