Pfarrer Franz Pitzal verabschiedet Mutmacher für alle Menschen

Im Alter von 37 Jahren sei Pitzal zum ersten Advent 1973 vertretungsweise nach Renningen gekommen, erzählte Faißt. Der Pfarrer habe rasch deutlich gemacht, dass es auf Gemeinsamkeit ankomme, Musicals und Sportereignisse wurden organisiert „und auch seine Fastnachtsreden machten von sich reden“, so Faißt. Er führte die vielen Ehrungen an, die Pitzal erhalten habe, etwa die Ehrenbürgerwürde und das Bundesverdienstkreuz. Dem könne man nichts mehr hinzufügen. „Wir verneigen uns vor deiner Lebensleistung“, schloss der Bürgermeister seine Abschiedsworte.

Die Vertreter der evangelischen und der neuapostolischen Kirchengemeinden dankten Franz Pitzal „für das geschwisterliche Zusammenwirken“, so die Pfarrerin Renate Egeler. Die Ökumene hatte für den Priester einen hohen Stellenwert.

Pendeln zwischen Leinzell und Renningen

„Ich hatte in Renningen nie eine Investitur, war offiziell immer Pfarrverweser, aber das scherte mich nicht, ich wollte Priester in der Welt sein“, sagte Franz Pitzal. Er gehe in den Ruhestand, das stimme schon, das sei so ein Wort, das man in solchen Momenten sage. „Ich möchte weiter unter Ihnen bleiben“, da scheue er auch keine Mühen. Mithilfe der Stadt habe er eine Unterkunft in Renningen gefunden, so dass er zwischen dort und seinem neuen Wohnort Leinzell pendeln könne. Es gelte, zusammen nach Gemeinschaft, Solidarität und Miteinander zu streben, betonte er und regte die Bildung von „Stammtischen“ an, die er unterstützen wolle.

„Wir müssen Räume schaffen, in denen sich alle angenommen fühlen“, forderte er. „Die Kirche, die nicht auf die Straße geht, erkrankt am Ende an einer verbrauchten Luft“, schloss er.