Katholische Kirche Renningen Krippensaison bringt nur einen Bruchteil an Spenden

Renningen - Über ein großartiges Echo auf die Spendenaufrufe im Jahr 2020 freut sich die katholische Kirche in Renningen. Fast 185 000 Euro flossen das Jahr über in Projekte in 23 Ländern, darunter Indien, das von Überschwemmungen betroffen war, und Sri Lanka, wo Menschen durch einen Terroranschlag in großes Leid gestürzt wurden. Ob der Beitrag 2021 auch nur annähernd so groß sein wird, das wird sich erst noch zeigen. Denn wegen der fehlenden Veranstaltungen während der Coronapandemie sind die „Krippen-Spenden“ um ein Vielfaches geringer als sonst.