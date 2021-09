Petition für Rettungshubschrauber Wahltag bringt viele Unterschriften

Am Wahltag lagen listen in den Wahllokalen aus

„Insgesamt sind es 2059 Unterschriften“, hat Claudia Pelliccia aus der Verwaltung der Freiwilligen Feuerwehr nun gezählt. In den 14 Wahllokalen in der Kernstadt wurden 215 Listen eingesammelt. „Davon waren 190 komplett, also von den jeweils zehn pro Blatt möglichen Unterstützerinnen und Unterstützern unterschrieben“, sagt Claudia Pelliccia. Weitere 25 Listen waren teilweise ausgefüllt. Dann noch eine Überraschung: Am Montagnachmittag kamen weitere 245 Unterschriften hinzu, die in Höfingen und Warmbronn eingegangen sind.