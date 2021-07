Christoph 41 in Leonberg Für die Menschenrettung unersetzlich

Wie wichtig der DRF der Stützpunkt und die Arbeitsbedingungen für die Besatzungen seien, zeige auch, dass die Station grundlegend ausgebaut und ausgerüstet wurde. Die Station spiele eine wichtige Rolle in der umfassenden notfallmedizinischen Versorgung in der Region, denn „Zeit ist Leben“, sagt Braun. Luftrettung sei Teamarbeit, deshalb gebühre allen Dank, dass fast 47 000 Einsätze in 35 Jahren geflogen werden konnten. „Das ist eine stolze Leistung“, war Braun voll des Lobes. Aber: „Dahinter stehen genau so viele menschliche Schicksale.“ Den Ersten Landesbeamten des Landkreises Böblingen, Martin Wuttke, versetzt der Besuch in Leonberg zurück in seine Zeit als Zivi. Aus dieser Zeit wisse er, wie sehr es alle geschätzt hätten, wenn der Hubschrauber die Patienten schnell in eine geeignete Spezialklinik gebracht habe. „Der Hubschrauber in Leonberg ist ein unersetzlicher Baustein in der Notfallrettung der Region“, sagt Wuttke.