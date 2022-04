Orthodoxes Osterfest Renninger feiern mit Ukrainern Gottesdienst

Damit die Gäste aus der Ukraine verstehen, was er sagt, hatte Franz Pitzal einen Text auf Ukrainisch verteilen lassen. „Fassungslos hören wir, wie Macht missbraucht wird. Unsere Herzen und Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine“, sagte er. „Wir hoffen, dass eine Verständigung möglich wird, wir hoffen, dass ein Wunder geschieht, wir bitten, dass der Krieg endlich aufhört.“

Rote Eier und roter Wein

Bei der Verkündung der Osterbotschaft, die spontan von Anna Shamrylo, einer aus der Ukraine stammenden Ingenieurin mit Wohnsitz in Malmsheim, übersetzt wurde, wies der Pfarrer darauf hin, dass der Auferstandene als Erstes „Friede sei mit euch“ gesagt habe. Dann segnete Pitzal bunte, vor allem rote Eier als Sinnbild der Auferstehung, wie es in der Ukraine am Ostertag Brauch ist und verteilte sie an die Besucher. Andreas Furtwängler und seine Partnerin Oksana reichten den Gästen Rotwein als Symbol für das Blut Christi. Mit den Worten „Christos anesti – Christus ist auferstanden“ stießen die Besucher miteinander an.

Oksana stammt aus Charkiw im Osten der Ukraine und lebt seit Jahren in Deutschland. Ihr 56 Jahre alter Vater sei aber noch dort und verteidige die zivilen Hilfseinrichtungen, erzählte sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Sie habe große Angst um ihn und davor, dass jedes Wort, das sie in den täglichen Telefonaten wechseln, das letzte sein könnte. „Ich könnte ständig losheulen.“

Und diese Angst griff auch Pfarrer Pitzal in seinem Schlussgebet auf: „Wir schauen mit Angst und Unsicherheit in die nächste Zeit. Wir sind erschüttert über den Krieg und ratlos.“ Der Herr möge sich der Menschen erbarmen, die unter dem Krieg leiden und er möge Wege und Türen für Verhandlungen öffnen sowie die Herzen und Gedanken für den Frieden. „Und Frieden heißt in Ihrer Sprache Myr“, rief der Pfarrer den Gottesdienstbesuchern zu.