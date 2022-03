Russland-Ukraine-Krieg Renninger zeigen Flagge für den Frieden

Helme und Nachtsichtgeräte

Schon lange haben Georg und Johanna Vogelgsang die Hilfe für die Ukraine im Blick. „Mit dem inzwischen aufgelösten Verein Ukraine-Hilfe haben wir schon vor 15 Jahren ein Krankenhaus in den Osten des Landes geliefert“, erzählt Johanna Vogelgsang. Ganz aktuell haben sie eine Aktion unterstützt, mit der der zivile Heimatschutz in der Stadt Luzk mit Helmen, Nachtsichtgeräten oder Verbandsmaterial ausgestattet wird. Am Wochenende wurde das Material an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren.

Pfarrer Pitzal hat direkte Kontakte

Anwesend an diesem eiskalten Abend ist auch der Renninger Bürgermeister Wolfgang Faißt. „Der Krieg macht auch mich betroffen. Es ist doch unvorstellbar, dass ein Despot so etwas anrichten kann,“, sagt er mit Zorn in der Stimme. Wie könne man einem Volk so etwas antun und dem eigenen russischen Volk noch dazu?

Um zu helfen, hat der Bürgermeister die gesamten Verfügungsmittel der Stadt an Pfarrer Franz Pitzal überwiesen. Der katholische Priester und Renninger Ehrenbürger hat enge Kontakte zu Bischof Stanislaus in Odessa, der für die Verteilung der Spendengelder sorgen soll.

Leonberg zeigt Haltung

In die Gespräche hinein kommt der Aufruf zu einer Schweigeminute und es wird es ganz still auf dem großen Platz mit den vielen Menschen. Mit einem Kirchenlied wird das Schweigen aufgehoben. Als viele Teilnehmer gemeinsam das „dona nobis pacem“ – gib uns Frieden – anstimmen, wird klar, was die Menschen an diesem Abend bewegt.

Auch die Leonberger Initiative „Haltung zeigen“ hatte ihre Kundgebung am Montagabend dem Frieden in der Ukraine gewidmet.