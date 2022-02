Stanislaus’ Nachfolger in Donezk wandte sich persönlich in einem Brief an die katholische Kirche in Renningen mit der Nachricht, dass die kriegerischen Auseinandersetzungen schon lange andauern und immer wieder Menschen ums Leben kommen. „Wir haben gelernt, mit dem Wort ,Krieg‘ zu leben“, heißt es darin. „Wir haben uns an die schrecklichen Nachrichten über militärische Todesfälle im Osten der Ukraine gewöhnt, wo die Feindseligkeiten seit acht Jahren andauern, junge Veteranen auf Krücken schockieren uns nicht mehr, und Alarmsirenen und Aufrufe zur Territorialverteidigung sind alltäglich geworden.“

Franz Pitzal selbst zeigte sich schwer getroffen von den jüngsten Entwicklungen. „Ich hätte nie gedacht, dass Putin so weit gehen würde und bereit wäre, als Beginner eines Krieges in die Geschichte einzugehen. Wenn er so weitermacht, wird er ein zweiter Stalin.“