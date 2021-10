Ölmühle Weissach Wohnen zwischen Natur und Historie

Lesen Sie aus unserem Angebot: Zimmerer baut sein Holz-Traumhaus

Diese Kombination aus Alt und Neu sieht man heute überall: Große, moderne Fenster lassen im Inneren des Hauptgebäudes Licht auf historische Holzbalken strahlen. Neben freigelegtem Backstein windet sich eine schicke Wendeltreppe in die oberen Stockwerke. Und neben dem historischen Mühlrad gibt eine moderne Veranda den Blick auf den Ölmühlen-Hof frei.

Klimawandel ist auch hier zu spüren

Balance, zwischen Moderne und Historie, zwischen Natur und Menschengemachten – die ist für Hansulrich Benz essenziell. Aus dem einst brachliegendem Hof ist über die Jahre ein grüner Fleck Erde geworden. Nicht unweit des Gebäudekomplexes liegt nun das größte Amphibienproduktionswasser des Strudelbachtals. Der Eisvogel hat auf dem insgesamt rund vier Hektar großen Grundstück ein dauerhaftes Zuhause gefunden, auch mehrere Spechtarten, ausgefallene Insekten und Schlangen hausen hier. „Weil es auf engstem Raum viele Strukturen, etwa nasse und trockene Stellen, gibt“, erklärt Benz.

Die Nähe zur Natur macht aber auch sensibler für ihre Verletzlichkeit. So hat sich das einzige überlebende Mühlrad – früher gab es zwei – schon länger nicht mehr gedreht, weil nach trockenen Jahren zu wenig Wasser durch den Kanal fließt. „Das Grundwasser hat sich nicht erholt“, so Benz. Dabei pocht gerade hier das Herz der Ölmühle: „Das Mühlrad und der Wasserlauf definieren die Landschaft.“

Demut gegenüber der Natur gelernt

Und wie lebt und arbeitet es sich in der Ölmühle? „Super“, sagt Hansulrich Benz. „Ich will an einem Ort arbeiten, wo mich nichts stört. Und das ist hier so, mit Blick in die Natur.“ Auch den restlichen Mietern gefällt es, so sein Eindruck. „Es fällt den meisten nicht leicht zu gehen.“ Wohnfläche in der Ölmühle kostet, je nach Größe der Wohnung, rund acht bis 11,50 Euro pro Quadratmeter. „Ich will hier jedem die maximale Freiheit geben“, erklärt der Architekt. „Die Menschlichkeit versuche ich hochzuhalten.“ In seinen Jahren in der Ölmühle sei er disziplinierter geworden, besonders ob der aufwendigen Pflege des Geländes, aber auch toleranter. Und die Demut gegenüber der Natur, die sei gestiegen. „Aber das passiert automatisch, wenn man ein empathischer Mensch ist“, sagt Benz noch. „Die Natur prägt.“