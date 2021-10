Renningen Zimmerer baut sein Holz-Traumhaus

Lesen Sie aus unserem Angebot: Klimawette in Renningen – Tonne für Tonne zum Ziel

Dabei gäbe es die unterschiedlichsten Konstruktions- und Gestaltungstypen. Was die Fassaden-Optik betrifft, haben Norman und Anja Reinhardt einen modernen und klaren Stil gewählt. Das obere Stockwerk ist mit dunklen Zementplatten verkleidet, die Außenwände des Erdgeschosses sind weiß verputzt. Inwieweit die Grundelemente vom Lieferanten vorgefertigt werden, kann der Bauherr selbst entscheiden.

Errichtet wurde in der kalten Jahreszeit

„Wir haben uns für Holzträger entschieden, die eine maximale Menge an Dämmmaterial, in unserem Fall Holzfasern, zulassen“, sagt Norman Reinhardt. Die einzelnen Elemente wurden mitten in der kalten Jahreszeit, im Januar 2015 angeliefert. Innerhalb von fünf Tagen stand das Haus, dann wurden die Fenster geliefert, nach zwei Wochen wurde bereits im Trockenen Richtfest gefeiert.

Draußen hatte es in der Zwischenzeit geschneit. „Der Vorteil dieser Bauweise ist, dass alles schnell geht und nichts trocknen muss, wie es bei gemauerten Massivhäusern der Fall ist“, sagt der Bauherr. Außerdem hätten Handwerker in dieser Zeit eher Termine frei. Damit die Außenwände auch immer gut mit Luft versorgt werden, wurde zwischen dem Holz und der Zementplatte eine Hinterlüftungsebene ausgebildet. „So ist das Holz ewig haltbar und wird auch nicht morsch.“

Fotovoltaik und Solarthermie sorgen für Strom und Warmwasser

Das Holzhaus in Malmsheim hat auch eine hervorragende Energiebilanz, fällt in die Kategorie eines Plusenergiehauses. Auf dem Gebäude sind nach dem Prinzip der Indachlösung die Module für Fotovoltaik und Solarthermie angebracht. „Die Eindeckung mit Ziegeln haben wir uns damit gespart.“ Die Ökobilanz ist hervorragend. „Wir haben einen hohen Grad an Selbstversorgung und produzieren im Jahresmittel rund 30 Prozent mehr Energie, als wir etwa für Heizung und Warmwasser benötigen.“

Erst gewöhnen musste sich Anja Reinhardt daran, dass sie gar nicht mehr die Fenster öffnen muss, um zu lüften. Das übernimmt eine Lüftungsanlage, was im Winter dank Wärmerückgewinnung unnötige Energieverschwendung vermeidet und auch in heißen Sommern für eine angenehme Temperatur sorgt. „Somit haben wir immer ein Wohlfühlklima, auch weil die Wände keine Strahlungskälte absondern.“

Zu 95 Prozent wiederverwendbare Stoffe

Behaglich, ökologisch, natürlich, modern. Eine weitere Eigenschaft eines Holzhauses ist die Nachhaltigkeit. „Wir haben nachwachsende Rohstoffe verwendet, die man zu 95 Prozent wieder in den Wertstoffkreislauf zurückführen kann, sollte man das Haus irgendwann wieder abreißen. Ich denke, so muss Bauen in der Zukunft sein“, sagt Norman Reinhardt.