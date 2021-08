Historisches Wohnen in Renningen Ein Haus, das Geschichte atmet

Renningen - Wenn Roland Gäfgen durch sein Haus im Renninger Stadtteil Malmsheim geht, dann knarren unter seinen Füßen die Holzdielen. Immer wieder zeigt er auf kleine Ecken, in denen ungewöhnliche Details hervorblitzen: Im Flur gibt eine absichtlich ausgesparte Stelle an der neugemachten Wand den Blick auf den alten Putz frei. Im Musikzimmer sieht man noch den Original-Pfosten. Im Bad, wo die Erweiterung des Hauses noch am besten zu sehen ist, hat ein einstiger Bewohner lose Holzstücke in eine Lücke zwischen zwei Querbalken geklemmt. Die provisorische Konstruktion könnte Roland Gäfgen ausbessern – sie erinnert ihn aber auch an die lange Geschichte seines Hauses. „Kleine Blicke in die Vergangenheit“, nennt er Stellen wie diese.