Haussuche in Leonberg Ohne Erbschaft eine Odyssee

Leonberg - Der Nachwuchs hat sich für November angekündigt. Weitere Kinder sind später auf jeden Fall erwünscht. Der Leonberger Pascal Gitschier freut sich bereits auf das Leben zu dritt. Der 28-Jährige, schon immer in der Stadt unterm Engelberg verwurzelt, ist nicht nur familiär, sondern auch beruflich angekommen. Er studierte in Tübingen Wirtschaftswissenschaft und hat bei Bosch einen gut bezahlten Job als Produktmanager. Seine Frau Julia hat einen Universitätsabschluss in American Studies und arbeitet im E-Commerce. Was der jungen Familie für die Zukunft fehlt, ist passender Wohnraum.