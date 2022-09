Neues Projekt der Strudelbachchöre Was Frauen stark macht

In dem neuen Projektchor werden die teilnehmenden Frauen insgesamt 19 Lieder von Frauen oder über Frauen singen. Zusammengestellt ist das Repertoire von Württemberger bereits, auf der Liste stehen etwa ein Werk von Hildegard von Bingen, „Lady Madonna“ von den Beatles oder der Song „You don’t own me“ von Lesley Gore, der unter anderem durch den Film „Der Club der Teufelinnen“ populär wurde. In der ersten Probe am kommenden Montag geht es los mit „Love Shine a Light“ von Katrina and The Waves, ein Lied, dass die Chorleiterin mit einer besonderen Frauenfigur verbindet: Krankenschwester Florence Nightingale, auch „Lady with the lamp“ genannt.