„Deutschland singt“ in Leonberg Sie machen die Einheit hörbar

Im Vordergrund stehe bei der Aktion die Gemeinschaft. Denn nicht nur die Chöre selbst singen, alle Zuhörer sind aufgerufen, mitzumachen. „Es werden daher extra bekannte Lieder gewählt, bei denen jeder mitsingen kann“, so Angelika Puritscher. In diesem Jahr waren es Klassiker wie „Kein schöner Land“ und „Der Mond ist aufgegangen“, aber auch englische Titel wie „Thank you for the music“ von Abba.