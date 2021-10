Verzögerung wegen Corona Musikdirektor bekommt endlich seinen Titel

Bereits zum Sonntag Kantate 2020 hat der württembergische evangelische Landesbischof Frank Otfried July den Titel „Kirchenmusikdirektor“ an den Leonberger Bezirkskantor Attila Kalman verliehen. Bedingt durch die Coronapandemie war eine öffentliche Verleihung bisher nicht möglich. Das wird jetzt in einem musikalischen Nachtgedankengottesdienst am Sonntag, 17. Oktober, um 18.30 Uhr in der Leonberger Stadtkirche nachgeholt. Der Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke wird dabei die Auszeichnung persönlich an den Bezirkskantor übergeben.