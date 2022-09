Neuer Bürgermeister in Mönsheim Gelbe Socken für den Schwaben

Margit Stähle hatte zwar keine Blumen für den Neuen mitgebracht, aber, so sagte sie augenzwinkernd, es sei ja kein Geheimnis, dass er auf ziemlich großem Fuße lebe, „gell Größe 50“, sagte sie mit Blick auf seine Schuhe. Sie habe ihm deswegen ein Sockenarrangement für die vielen Anlässe gemacht, die ihm jetzt bevorstünden, etwa „Boss-Socken“, Feuerwehr-Socken und Tennissocken für die vielen Vereine.

Und weil er als Schwabe nun auch in den Enzkreis dürfe, was braucht man da, fragte sie und hatte die Antwort zur Freude des Publikums parat: „Gelbe Socken!“ Mönsheim gehörte bis zur Kreisreform 1973 zum Kreis Leonberg, wurde dann dem Enzkreis und damit dem Regierungspräsidium Karlsruhe in Baden zugeschlagen.

Neuer Bürgermeister wünscht sich konstruktive Zusammenarbeit

„Seit 35 Tagen darf ich dieses ehrenhafte Amt nun ausüben“, sagte Michael Maurer, der die Bürgerinnen und Bürger aufforderte, sich auch künftig aktiv einzubringen. „Ich reiche allen meine Hand“, so Maurer. Sein Ziel sei es, mit allen konstruktiv zusammenzuarbeiten. Er nannte einige wichtige Punkte wie die Kinderbetreuung oder den Hochwasserschutz, die es anzupacken gelte. Zuletzt bedankte er sich bei seinem Vorgänger Thomas Fritsch für die Einarbeitungszeit, die sehr konstruktiv gewesen sei.

Rund um die Wahl von Maurer hatte es im Ort Unruhe bis hin zu einem Wahleinspruch gegeben, weil der Verwaltungsfachangestellte zunächst mit der Berufsbezeichnung Verwaltungswirt in den Wahlkampf gestartet war, was er dann korrigierte.