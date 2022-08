Neuer Bürgermeister in Mönsheim Thomas Fritsch ist jetzt im Ruhestand

Hochwasserschutz, Straßensanierung und Klimaschutz sind wichtig

„Wir möchten gerne weitermachen, was wir begonnen haben“, sagte der Fraktionsvorsitzende der Freien Wählergemeinschaft, Normann Freiherr von Gaisberg, auf Nachfrage. Der Hochwasserschutz mit einem Rückhaltebecken am Lerchenhof müsse weit vorne stehen. Ein bereits erstelltes Straßensanierungskonzept wurde bisher aus Kostengründen zurückgestellt, auch hier müsse man weitermachen.

Und dann gelte es zu überlegen, was in Sachen Klima in der Gemeinde weiter verbessert werden kann. Den Klimaschutz stellt auch der Fraktionsvorsitzende der Unabhängigen Bürgerliste Mönsheim, Hans Kuhnle, ganz nach vorne. Dazu kommen unter dem Stichwort Wasser die Herausforderungen des neuen Zweckverbands Wasserversorgung. Auch der Verkehr im Ort werde nicht weniger. „Es ist sehr viel zu tun“, so Kuhnle, die Aufgaben würden eher schwieriger werden. „Ich hoffe, dass wir in die richtige Richtung marschieren“, meinte er, der Gemeinderat habe ja schon einige Weichen gestellt. Was erhoffen sich die Fraktionssprecher von der Zusammenarbeit mit dem neuen Bürgermeister?

Gemeinderat hofft auf offene und ehrliche Zusammenarbeit

„Ich hoffe auf eine offene und ehrliche Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister und allen anderen im Gemeinderat“, sagte Norman von Gaisberg. „Wir sind schließlich von der Gemeinde für die Gemeinde gewählt. Ich wünsche Herrn Maurer auf jeden Fall eine glückliche Hand“, so von Gaisberg.

„Wir lassen uns überraschen, wie die Zusammenarbeit funktioniert“, meinte Hans Kuhnle, und fügte hinzu: „Ich hoffe gut.“ Inhaltlich habe es bis jetzt noch keine gemeinsamen Themen gegeben. „Für uns wird das ein neuer Zeitabschnitt sein, da sind wir gespannt“, so Kuhnle, der sich nach Maurers Wahl per Wahleinspruch ans Landratsamt gewandt hatte.

So wird also heute der neue Bürgermeister Maurer dem Landratsamt schriftlich seinen Amtsantritt mitteilen und versuchen, in seinen dienstlichen Mail-Account zu kommen, wie er schmunzelnd sagte, während der Bürgermeister a. D. Thomas Fritsch im Kreise seiner Familie seinen 60. Geburtstag feiert – für beide ein besonderer Tag und für Mönsheim auch.