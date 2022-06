Wegen falscher Berufsangabe Kein Verfahren nach Wahl in Mönsheim

Wegen einer falschen Berufsangabe hat es in Mönsheim in den vergangenen Wochen Wirbel gegeben. Michael Maurer, der bei der Wahl im Mai mit 57 Prozent der Stimmen zum neuen Bürgermeister gewählt worden war, hatte im Wahlkampf wiederholt die Berufsbezeichnung „Verwaltungswirt“ angegeben – obwohl er eigentlich Verwaltungsfachangestellter ist. Klar ist inzwischen auch, dass Maurer die falsche Berufsangabe nicht nur in Mönsheim verwendete, sondern auch zu seiner Zeit beim Kreisverband der Jungen Union.