Neuer Blitzer in Mönsheim Auf „Sonja“ folgt ein bleibender Ersatz

Der Zeitpunkt hätte nicht besser gewählt sein können, um den neuen Blitzer in der Ortsmitte von Mönsheim, gegenüber der Volksbank und in der Nähe von Kindergarten und Fußgängerüberweg, vorzustellen: Auf der Autobahn 8 zwischen Heimsheim und Pforzheim war wieder einmal, wie so oft, Stau angesagt. So zwängte sich Auto an Auto durch die Ortsdurchfahrt, die Landesstraße 1134, der kleinen Heckengäugemeinde, davon gefühlt jedes zweite Fahrzeug ein dicker Brummer. Der Verkehrslärm durch die Lastwagen war zeitweise so stark, dass OIiver Müller, der Leiter des Straßenverkehrs- und Ordnungsamtes beim Enzkreis, seine Erläuterungen auch mal unterbrechen musste.