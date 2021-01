Verkehrssicherheit in Mönsheim Tempo 30, Blitzer und Bodenwellen

Ziemlich aufgeladen war die Diskussion beim Thema Geschwindigkeitskontrollen auf den Durchgangsstraßen. Die UBLM forderte mindestens zwei stationäre Radargeräte: in der Pforzheimer Straße auf Höhe der Raiffeisenbank schräg gegenüber des Kindergartens Villa Kunterbunt und am Ortseingang in der Leonberger Straße. „Das muss jetzt kommen. Wir brauchen jetzt die Lösung, machen Sie Druck beim Kreistag und bei der Verkehrsbehörde“, insistierte Hans Kuhnle in Richtung des Bürgermeisters. Joachim Baumgärtner (UBLM) bemängelte ein „Zuständigkeitswirrwarr“ bei den Behörden und fragte, wie man da als Kommune „einen Fuß in die Tür kriegen“ könne.