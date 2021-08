Displays gegen Motorenlärm Achtung, Sie fahren zu laut!

Die Kreisverwaltung Böblingen hat ein solches mobiles Display angeschafft, um Biker und Autofahrer im Landkreis zu ermuntern, rücksichtsvoll und leise zu fahren. „Wir haben uns sofort dafür eingesetzt, dass diese Lärmminderungsmaßnahme auch unseren Bürgern zugutekommt“, sagt die Rutesheimer Bürgermeisterin Susanne Widmaier. Mit Erfolg. So macht das Display nun an der Nordumfahrung von Perouse in Richtung Heimsheim Station.