Nachhaltigkeit in Renningen Jetzt auch Bekleidung mit Herz zu verschenken

Dass die drei Herzwerk-Projekte so gut angenommen werden, liegt nicht nur daran, dass das Geld in vielen Haushalten knapper geworden ist. Auch die Klimaveränderungen machen deutlich, dass sich etwas ändern muss. Es ist ein stiller Kreuzzug gegen Verschwendung und für mehr Nachhaltigkeit, für Ressourcenschonung und für den Klimaschutz. „Darum geht es hier“, sagt Judith Schmiedeberg, „um Nachhaltigkeit, nicht darum, wer sich was leisten kann. Jeder, der unsere Herzwerke nutzt, tut etwas Gutes.“

Für Unterstützung ist das Herzwerk dankbar: „Wir stehen alle voll im Berufsleben und halten die Projekte in unserer Freizeit am Laufen“, betont Stefan Reise, dessen vor wenigen Monaten verstorbene Frau Alexandra das Herzwerk begründet hat. Aus ihren Ideen und ihrem Engagement sind die Projekte größtenteils entstanden. „Aber wir brauchen neben Sach- auch Geldspenden, um weitermachen zu können“, führt er aus, „aktuell brauchen wir zum Beispiel einen zweiten Kühlschrank im Lebensmittelherz.“ Auch aktive Helfer sind immer willkommen.

Trotz des großen Aufwandes denkt keiner der Herzwerker ans Aufhören. Selbst der jüngste unter ihnen, Vincent, weiß mit seinen fünf Jahren, dass „immer wegwerfen einfach doof“ ist.

Öffnungszeiten Das Bekleidungsherz ist jeden Samstag von 9.30 bis 12 Uhr geöffnet. Mehr unter www.herzwerkrenningen.de