Einkaufszentrum Süd in Renningen Startschuss für das Lebensmittelherz

„Was uns immer wieder begegnet, ist die Angst rund um abgelaufene Lebensmittel“, sagt Alexandra Reise. „Hier versuchen wir aufzuklären, dass viele Dinge durchaus noch essbar sind.“ Neben dem Kühlschrank hängt daher ein extra Infozettel, auf dem erklärt ist, was es mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum auf sich hat und welche Waren nach bestimmter Zeit bedenkenlos verzehrt werden können.

Gekaufte Mengen bewusster wählen

Schon jetzt haben sich einige Unterstützer gefunden, die entweder aktiv in der Abgabestelle mithelfen oder zumindest das Angebot nutzen möchten. Nadine Götz aus Weil der Stadt zum Beispiel hat das Angebot des Lebensmittelnetzwerks in Gebersheim bereits genutzt. Die Abgabestelle in Renningen, die nun deutlich näher an ihrem Heimatort ist, will sie gerne unterstützen. „Es ist so schade, wie die Menschen mit Lebensmitteln umgehen, während andere gar nichts haben.“ Auch eine andere Besucherin aus Renningen möchte als Lebensmittelretterin gerne aktiv werden. „Wenn man die Zahlen des AWB hört, das ist schon erschreckend“, findet sie. Dabei braucht es oft gar nicht viel, um nachhaltiger zu leben. Zwei Tipps, die Nadine Götz direkt parat hat: Nicht gleich die Riesenfamilienpackung aus dem Discounter holen, sondern die gekauften Mengen bewusster wählen. „Und einen Apfel nicht gleich wegschmeißen, nur weil er eine Delle hat.“

Wer sich für die Aktion von Herzwerk interessiert oder selbst aktiv am Lebensmittelherz mithelfen möchte, kann sich unter www.herzwerkrenningen.de informieren. Telefonischer Kontakt: 01 79 / 4 93 70 84.