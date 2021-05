Einkaufszentrum Süd Herzwerk eröffnet Foodsharing-Standort in Renningen

Die Waren dürfen nur verschenkt werden

Wesentlich an dem Foodsharing-Konzept ist: Die Waren dürfen nicht verkauft, sondern ausschließlich verschenkt werden, ohne Ausnahme. Auch eine Spendenbox wird es daher nicht geben. Jeder, der vorbeikommt, darf mitnehmen, was er möchte – „in normalen, haushaltsüblichen Mengen“, betont Alexandra Reise. Wie sich das im Alltag umsetzen lässt, wird sich noch zeigen, denn das Häuschen wird während der Öffnungszeiten nicht personell betreut, das Projekt läuft vollkommen ehrenamtlich.

Was Alexandra Reise auch wichtig ist: Das Lebensmittelherz bildet keine Konkurrenz zur Tafel. „Wir nehmen denen nichts weg“, betont sie. Lebensmittel würden nur an Tagen abgeholt, an denen die Tafel nicht beschickt wird, oder erst im Anschluss, „wir nehmen dann quasi das, was die Tafel übrig lässt“.

Mit dem Lebensmittelherz möchte es Alexandra Reise aber nicht bewenden lassen. Ein weiteres Projekt der Gruppe ist eine Kooperation mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) im Kreis Böblingen. Seit dem 4. Mai steht auf dem Malmsheimer Wertstoffhof ein sogenanntes Verschenkhäusle, bei dem die Besucher ungenutzte, aber noch brauchbare Gegenstände (keine Elektrowaren) abgeben oder kostenlos mitnehmen können.

Wunsch nach einer Kleidertauschbörse

Ein drittes Projekt, das Alexandra Reise sehr am Herzen liegt, ist eine Art Kleidertauschbörse. „Ich habe das bisher immer bei mir zu Hause angeboten.“ Menschen konnten ungenutzte Kleidung abgeben im Tausch gegen andere Kleidungsstücke. „Das wurde immer gut angenommen.“ Daheim sei das aber nicht mehr möglich, weshalb sie sich nach Alternativen, zum Beispiel einem Stellplatz für einen Container umsah. Das gestaltete sich als schwierig, da die Stadt Renningen für das Projekt keine Unterstützung anbot. Eine Konkurrenz für den ebenfalls ehrenamtlich betriebenen Second-Hand-Laden in Malmsheim wurde befürchtet, „obwohl das Konzept ein ganz anderes ist, bei mir werden Kleidungsstücke gegen andere Kleidungsstücke getauscht“. Ob und was aus der Kleidertauschbörse wird, ist daher noch offen. Einzelaktionen, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus, sind aber schon fest eingeplant.

Einen genauen Eröffnungstermin für die Lebensmittelabgabestelle am Einkaufszentrum Süd gibt es noch nicht. Am Freitag, 14. Mai, 15 bis 18 Uhr, und am Samstag, 15. Mai, 10 bis 13 Uhr, wird es dort jedoch einen Infostand geben, an dem sich alle Interessierten über das Konzept informieren können. Auch Helfer sind weiter gesucht. Mehr Infos unter www.herzwerkrenningen.de.