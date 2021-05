Wertstoffhof Malmsheim Am Verschenkhäusle kann jeder fündig werden

Kooperation mit Herzwerk Renningen

Für die Realisierung im Alltag kooperiert der AWB mit dem Herzwerk in Renningen. Dessen Gründerin, Alexandra Reise, wollte von Anfang an nicht nur die Lebensmittelabgabestelle ins Leben rufen, sondern sich auch auf andere Weise für Nachhaltigkeit einsetzen. Als sie von dem Verschenkhäusle in Böblingen erfuhr, fragte sie beim AWB an, ob sich so etwas nicht auch in Renningen umsetzen ließe. Wie es der Zufall so wollte, hatte dieser tatsächlich vor, eine weitere Station einzurichten. „Das hat also wunderbar gepasst“, freut sich Alexandra Reise.