Mönsheim Keine neue E-Ladesäule im Ort

Joachim Baumgärtner (UBLM) wies darauf hin, dass die zwei Ladepunkte am Parkplatz des Sportgeländes „Im Gödelmann“ gut genutzt würden. „Wir möchten nach dem Bereich Appenberg/Gödelmann eine weitere Station in der Ortsmitte“, forderte er. Bedarf sehe er etwa durch die Sparkasse am Marktplatz oder das Gebäude Schlössle mit Geschosswohnungen. Der Bürgermeister ergänzte die Bäckerei Mahlwerk mit Café am Marktplatz, die sich großer Beliebtheit erfreue und auch ein Aspekt wäre.