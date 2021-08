Neuer Standort in Schafhausen Zuwachs in der Carsharing-Familie

Weil der Stadt - Das Umweltbewusstsein vieler Menschen wächst – und so auch das Angebot der Carsharer in Renningen und Weil der Stadt. Zu den mittlerweile 22 Autos in Renningen, den dreien in der Weiler Kernstadt und einem in Merklingen kommt nun ein weiteres hinzu: in der Döffinger Straße in Schafhausen. Von September an steht der Opel Corsa dort allen Carsharing-Nutzern zur Verfügung. Bergauf geht es so langsam auch wieder bei den Nutzungszahlen, nachdem diese während der Coronakrise stark eingebrochen waren. Zwei Fahrzeuge mussten sogar verkauft werden.