Sindelfingen/Mönsheim - In wenigen Wochen wurden sie in der Vorweihnachtszeit vergangenen Jahres hochgezogen, nun gehen hier die Lichter aus: Am 30. September schließen die Kreisimpfzentren (KIZ) in ganz Baden-Württemberg. Auch in Sindelfingen und Mönsheim. Die beiden Impfzentren im Leonberger Umland haben in den letzten Wochen und Monaten mehrere hunderttausend Menschen mit einer Impfung gegen das Corona-Virus versorgt.