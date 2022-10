Mietspiegel für Heimsheim und Umgebung Mietspiegel: Friolzheim ist überraschender Ausreißer

Darüber hinaus gibt es noch weitere Komponenten, die sich auf die Miethöhe auswirken. Ältere Wohnungen, solche ohne Einbauküche oder mit hoher Lärmbelästigung kosten eher weniger, Modernisierungen, ein eigener Garten oder ein zweites WC heben die Quadratmeterpreise an. Eine Punktetabelle gibt einen genauen Einblick darüber, welche Komponente sich wie stark auswirkt und für welche Voraussetzungen es Zuschläge oder Abschläge bei der Miethöhe gibt.

Friolzheim ist noch teurer als Weissach

Besonders stark wirkt sich der Standort aus. Wenig überraschend: Wohnungen in Wurmberg und Wimsheim werden im Durchschnitt deutlich günstiger vermietet als in Weissach oder Heimsheim, was sich entsprechend in der Punktetabelle niederschlägt. Überraschender Ausreißer nach oben: Friolzheim. Hier wohnt es sich durchschnittlich sogar noch teurer als in Weissach und Heimsheim.

„Das war für uns alle überraschend“, sagt Michael Habiger, Leiter des Liegenschaftsamts in Heimsheim. Heimsheim hat die Federführung im Projekt Mietspiegel übernommen. „Wir waren davon ausgegangen, dass Heimsheim oder Weissach ganz oben sind.“ Weissach ist schon wegen des Arbeitgebers Porsche ein gefragter Wohnort, der Nachbarort Heimsheim hat zudem einen direkten Autobahnanschluss. Wo die Ursachen für die hohen Mieten in Friolzheim liegen, geht aus der Statistik allerdings nicht hervor.

In Heimsheim gilt die Mietpreisbremse

Die rechtlichen Konsequenzen, die mit einem qualifizierten Mietspiegel einhergehen, sind unterschiedlich. In Heimsheim, wo eine Mietpreisbremse gilt, ist das Dokument rechtlich bindend. Wer eine Wohnung bei vorhandenem Mietspiegel neu vermietet oder die Miete erhöhen will, muss sich an die Vorgaben darin halten. In Orten ohne Mietpreisbremse sind die Auswirkungen nicht ganz so drastisch. Dennoch haben Mieter dadurch eine größere rechtliche Handhabe, wenn es um die Erhöhung der Miete geht.

Der Entwurf muss nun noch von den anderen teilnehmenden Kommunen genehmigt werden. Bei einheitlicher Zustimmung könnte der Mietspiegel bereits im Dezember veröffentlicht werden, so Michael Habiger.