Marode Kita und fehlende Ganztagsbetreuung Ein Bildungscampus aus Kita und Schule

Es ist ein Leonberger Mammutprojekt, was die Kosten und die örtliche Prägung des Stadtbildes betrifft – der Bildungscampus Ezach. Noch in diesem Herbst sollen dem Gemeinderat die Vorentwurfsplanungen und die Kostenschätzungen zur Genehmigung vorliegen. Das hat der zuständige Sozial- und Kultusausschuss in seiner jüngsten Sitzung erfahren.