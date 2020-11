Diskussion in Leonberg Billig geht immer – aber nicht bei Kitas

In dem 2012 vom Gremium gebilligten Leitfaden wurde sogar soweit gegangen, dass beispielsweise vorgeschrieben wurde, dass in den Toiletten ein „Sitzplatz“ nicht mehr als 500 Euro kosten dürfte, oder dass Fiesen verwendet sollen, die zischen 25 und 28 Euro pro Quadratmeter kosten. Doch das Bauen von Kindergärten ist seither trotzdem nicht billiger geworden. In einem Kita-Neubau belaufen sich die Kosten für eine Gruppe mittlerweile auf rund einer Million Euro – Tendenz steigend.