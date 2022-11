Märkte in und um Leo Alle sind im Bann des Adventszaubers

Vereine, Schulen und Organisationen konnten sich für die Bewirtung bewerben und auf dem Leonberger Marktplatz sind alle Hütten an den vier Adventswochenenden bereits vergeben. Nur für die beiden auf dem Eltinger Kirchplatz geplanten Hütten fanden sich keine Bewerber.

Glühweingläser mit Hund und Esel

Wichtig ist der Stadt, das Thema Nachhaltigkeit und Müllvermeidung für das Adventsdörfle umzusetzen. So wurde die Beleuchtung komplett auf LED umgestellt, die Beleuchtungszeiten wurden verringert, die Holzhütten sind wiederverwendbar, und es gibt nur Mehrweggeschirr. Die neuen Glühweingläser können für verschiedene Veranstaltungen genutzt werden, sie tragen kein weihnachtliches Motiv, sondern zeigen unter dem Motto „Leonberg genießen“ den Engelbergturm, den Leonberger Hund und den Eltinger Esel.

Weil Leonberg auch für seinen Pferdemarkt bekannt ist, hat der Förderverein für den Voltigier-Leistungssport am Eröffnungswochenende auf einem Übungsholzpferd gezeigt, was für Turnkünste auf einem Pferd möglich sind. Das Leonberger Adventsdörfle öffnet jeweils freitags von 16 bis 22 Uhr, samstags von 12 bis 22 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr.

Grillen für den guten Zweck

Auch auf dem Gebersheimer Adventsmärktle vor dem Feuerwehrhaus war am Samstag beste Stimmung unter den vielen Besuchern, und die frisch im Backhaus produzierten Brote waren schnell ausverkauft.

Bei den Nachbarn in Rutesheim haben sich am Samstag Schulen, Kirchen, Stadt und gewerbliche Anbieter wie in der Vor-Corona-Zeit mit 60 Ständen an dem Adventsmarkt beteiligt. „Wir hatten schon tagsüber so viele Besucher wie noch nie auf unserem Adventsmarkt“, berichtet der Erste Beigeordnete Martin Killinger. „Die Menschen freuen sich, dass sie wieder Normalität leben dürfen.“ Internationale und heimische Spezialitäten standen hier auf dem Speiseplan, und viele Vereine spenden ihre Einnahmen so wie der CVJM, der seinen riesigen Silogrill mit dem Traktor vorbeigebracht hat, um darauf rote Würste und Schweinhals zu grillen. Der Erlös geht an Kinderheime in Äthiopien.

Einen ähnlichen selbst gebauten Grill wie in Rutesheim, nur deutlich kleiner, haben Privatleute auf dem Warmbronner „Apfel, Nuss und Mandelkern“-Markt aufgebaut. Dieser Grill verfügt in der Mitte zusätzlich über eine Frittierstation, um Kartoffelpuffer auszubacken. Auch dieser Erlös wird gespendet, in diesem Fall für die Betreuung schwer krebskranker Kinder.

Warmbronn hat auf dem kleinen Platz vor dem Backhaus ein ganz besonderes Flair, und an den Stehtischen war bereits am Nachmittag kaum noch ein Platz zu finden. Weihnachten kann kommen!