Kein Nikolausmarkt in Leonberg Weihnachtszauber im Adventsdörfle

Das Adventsdörfle ist an den Wochenenden vom 25. bis 27. November, 2. bis 4. Dezember, 9. bis 11. Dezember sowie 16. bis 18. Dezember geplant – freitags von 16 bis 22 Uhr, samstags von 12 bis 22 Uhr sowie sonntags von 12 bis 20 Uhr. Sowohl in der Altstadt als auch in Eltingen ist ein kleines Rahmenprogramm – etwa der Besuch vom Nikolaus – angedacht. Vereine, Schulen und Organisationen können sich gerne am Programm beteiligen.

Weihnachtsstimmung mit LED-Leuchten und Mehrweggeschirr

Auf romantische Weihnachtsbeleuchtung müssen die Gäste nicht verzichten. Jedoch wird diesmal ausschließlich LED-Beleuchtung verwendet. Zudem dürfen keine elektrischen Heizlüfter in den Hütten betrieben werden. Damit möglichst viel Müll auf dem Adventsdörfle vermieden wird, erhalten die Besucher Getränke und Speisen im Mehrweggeschirr. Dazu stellt die Stadt Glühweingläser und Speiseschalen zur Verfügung.

All das funktioniert freilich nur, wenn sich genügend Vereine finden, die beim Adventsdörfle mitmachen. Leonberger Vereine, Schulklassen und Organisationen mit anerkannter Gemeinnützigkeit sollen sich schnell bei der Stadt melden. Wer eine der Hütten bewirten möchte, kann sich bis Montag, 31. Oktober, 8 Uhr, per E-Mail an markt@leonberg.de bewerben. Bei der Anmeldung muss angegeben werden, welche Speisen und Getränke verkauft und welche Waren angeboten werden. Gefragt sind zudem das Wunschwochenende und der Verkaufsort: Marktplatz oder Kirchplatz.

In den Teilorten wie geplant

Wer Fragen hat, kann sich an Stefanie Schneider vom Marktamt, Telefon 0 71 52 / 9 90 23 54, oder die Citymanagerin Nadja Reichert, Telefon 0 71 52 / 9 90 10 16, wenden. Die Einteilung, wer an welchem Wochenende teilnimmt und wer an welchem Standort platziert wird, erfolgt durch die Stadtverwaltung. Wünsche werden nach Möglichkeit berücksichtigt. Das Adventsdörfle kann nur stattfinden, wenn genügend Vereine oder Schulen mitmachen.

Die Märkte in den Teilorten können wie geplant stattfinden, da sie wesentlich kleiner als der Nikolausmarkt sind und nur über wenige Stunden öffnen. Im Advent steht auf dem Festplatz in der Steinstraße während des Samstagswochenmarktes, wie im vergangenen Jahr, wieder eine städtische Hütte. In dieser können Schulen und Kindergärten in der Vorweihnachtszeit Waren und Leckereien verkaufen.