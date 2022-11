Leonberger Blickwinkel Nicht nur zur Weihnachtszeit

Alternative zu kommerziellen Märkten

In Leonberg ist nun alles eine Nummer kleiner als beim früheren Nikolausmarkt, aber nicht minder stimmungsvoll. Vor allem aber ist das Dörfle an allen vier Adventswochenenden geöffnet. Die Menschen können viel öfter diese nach wie vor einzigartige Atmosphäre genießen. Ditzingen geht in den drei Dezemberwochenenden vor Weihnachten mit einem ähnlichen Modell an den Start. Die anderen Kommunen im Altkreis bieten ihre bewährten Märkte an je einem Wochenende an.