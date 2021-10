Kündigung nur wegen Wohnortnähe?

Bereits im August hatte Axel Röckle, der Fraktionschef der Freien Wähler, im Sommergespräch mit unserer Zeitung angezweifelt, dass ein Großteil der Kündigungen mit dem Thema Wohnortnähe erklärbar sei. Auch CDU-Kollegin Elke Staubach bezweifelt, dass es vor allem kürzere Anfahrtswege zum Büro sind, die bei einer Mehrheit der bisherigen Mitarbeiter für ihre Demission ausschlaggebend waren. Beim Parteitreffen kündigte sie gemeinsam mit Zander an, sich per Ratsantrag nach den Hintergründen der auffälligen Personalfluktuation zu erkundigen. Das bedeutet, dass das Thema in einer der kommenden Sitzungen erörtert wird.