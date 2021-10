Leonberger CDU verwundert Darf Bürgermeisterin nichts sagen?

Liegt die hohe Fluktuation an der Führungsqualität des OB?

Eine als Frage verkleidete mögliche Antwort liefert Oliver Zander. „Hat dieser enorme Aderlass an großer Kompetenz mit dem Oberbürgermeister zu tun?“, orakelt der Chef der Leonberger CDU, der an diesem Abend bei einer Enthaltung einstimmig in seinem Amt bestätigt wird. Um Gewissheit für die Ursachen der „enormen Fluktuation“ zu bekommen, kündigt Zander einen Antrag seiner Fraktion an: Die Christdemokraten wollen eine „objektive Untersuchung“ durchsetzen, warum „so viele Führungspersönlichkeiten“ in der jüngsten Zeit dem Rathaus den Rücken gekehrt haben.